Тамбов, 3 июля, 2017, 09:49 — ИА Регнум. К теме подготовки к отопительному сезону обратилось «Житье-Бытье», отмечая, что в Мичуринске построят путепровод за миллиард рублей. Средства должны поступить из федерального бюджета. Издание напоминает, что проект строительства новой дороги от улицы Крайней в Мичуринске рассматривали еще десять лет назад, но тогда его реализовать не удалось. Предполагается, что путепровод сможет решить многие проблемы жителей Кочетовки. Сейчас люди не могут вовремя попасть на работу, в школу или больницу, потому что застревают на переезде. Стало известно, что управление автомобильных дорог области на федеральном уровне обосновало необходимость строительства объекта. Главным аргументом стало то, что без путепровода не представляется возможным соединить основную часть города и микрорайон Кочетовка. Из-за этого район не будет интересен инвесторам и бизнесменам, считают городские власти, так как предприниматели будут испытывать логистические трудности. Планируется, что длина путепровода составит около 400 метров. До развязок у него будет четыре полосы движения.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Тамбов

«Житье-Бытье» рассказало о повышении зарплаты тамбовским бюджетникам. В Тамбовской области вышло постановление, которое определило новый размер средних зарплат работников бюджетной сферы. Согласно документу, наибольшее повышение ожидает преподавателей вузов. Если в 2016 году их средний заработок составлял 32 тыс. рублей, то в 2017-м зарплаты у этой категории вырастут на 7575 рублей и составят 39 600 рублей. Средние зарплаты работников культуры по сравнению с прошлым годом в целом по отрасли вырастут на 2 тыс. и составят 19 800 рублей. До 20 900 рублей поднимутся зарплаты преподавателей и мастеров производственного обучения, которые работают в школах и средних учебных заведениях. Самые скромные показатели повышения заработных плат получились у школьных учителей, их доход в целом составит 22 тыс. рублей.

Напомним, повышение оплаты труда отдельным категориям бюджетников предусмотрено майскими указами президента страны. Согласно этим документам, в 2018 году зарплаты школьных учителей, медсестер, работников культуры и некоторых других категорий бюджетников должны сравняться со средней по региону. Врачи, преподаватели вузов и ученые должны получать как минимум 200% от средней зарплаты.

«Коммерсант» рассказал об обращении тамбовского губернатора к школьникам. Глава Тамбовской области Александр Никитин во время рабочей поездки в Кирсановский район «предостерег школьников от вербовки в соцсетях».

«Не так давно в Москве арестовали одного из организаторов групп, в которую вербовали совсем молодых ребят. Подростки поддаются влиянию не потому, что необразованны. Дело в том, что есть специальные технологии, психологические приемы, с помощью которых вербуют людей, доводя до большой беды. Мамы ваши в «Одноклассниках» общаются, а вы, наверное, «ВКонтакте» и в «Инстаграме», — сказал губернатор. — Никто вам преграду не ставит перед интернетом. Но каждый из вас должен понимать, что есть вещи, которые нужно обходить стороной, быть внимательнее и осторожнее. Главное — заниматься делом! В том числе в интернете. Главное, если вы и находитесь в зависимости, то только от самых добрых дел, которые с помощью новых технологий можно реализовывать на территории Тамбовской области».

«Тамбовская жизнь» рассказала о региональном ноу-хау — общественных префектурах, которые проследят за качеством благоустройства дворов. Издание со ссылкой на вице-губернаторв Олега Иванова сообщает, что во время избирательной компании 2016 года только в Тамбове прошло свыше 900 встреч с жителями во дворах, спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал тогда городской двор единицей политического пространства.

«Большинство горожан проводят свободное время во дворах и по степени их благоустройства делают для себя выводы. С того времени и началась подготовка сегодняшней реформы», — отмечает Олег Иванов.

В конце июня в Тамбове прошли первые выборы общественного префекта. Олег Иванов рассказал об основных принципах работы общественных префектур: «Главный базовый принцип — это общественный контроль. Мы последовательно введем в практику постоянный контроль за производством благоустроительных работ со стороны жильцов. Мы должны слышать голос горожан. Общественный контроль на всех этапах — асфальтирования, озеленения, формирования детских игровых зон или перекладки трубопроводной сети — просто необходим».

Об уникальном шарфе, который вяжут в Рассказово из ниток, собранных со всего мира, сообщило «Житье-Бытье». Вязаный шарф, который в рамках международного арт-проекта «С миру по нитке» создают его участники, отправляется в путешествие по Тамбовской области. Нитки для теплого предмета одежды, который символизирует дружбу и единение жителей разных городов мира, собирают со всего света. Проект уже поддержали 5 континентов, 23 страны, 73 региона России и почти три тысячи человек. До конца года шарф будет путешествовать по тамбовскому региону, станет участником праздников и акций, на которых любой посетитель сможет связать несколько рядов и по своему усмотрению раскрасить шарф.

О господдержке тамбовских фермеров на 84 млн рублей сообщил «Тамбовский курьер». В регионе конкурс в рамках госпрограммы прошел уже в шестой раз, на этот раз сертификаты получили 26 участников. На средства господдержки будет создано пять семейных животноводческих ферм по направлению молочное и мясное скотоводство. Кроме того, государственную поддержку получил 21 начинающий фермер, из них 10 — по направлению садоводство и ягодоводство, девять — разведение КРС молочного направления, два — овощеводство закрытого грунта.

Напомним, в 2016 году заявки подали более 70 человек, в 2017 году — почти 100 участников. Приоритетными направлениями являются садоводство, молочное животноводство, тепличное овощеводство.

В Тамбове этим летом благоустроят новые скверы. На общественные пространства областного центра было выделено 50 млн рублей. Администрация города представила жителям дизайн-проекты общественных пространств: сквер «Семейный» и сквер с самолетами, где тема неба, полетов будет отражена во всех малых архитектурных формах этой зеленой зоны — горках, каруселях, специальных стендах, информирует «Тамбовская жизнь». Работы по благоустройству новых зон рекреации начнутся в августе. Перед этим городским властям предстоит провести торги на выбор подрядной организации.

«Центром притяжения сквера должен стать настоящий самолет, который, как мы надеемся, нам все-таки позволят там установить. Для этого мы обратились с письмом лично к министру обороны РФ Сергею Шойгу», — говорит руководитель комитета городского хозяйства Михаил Михалев.

Тему благоустройства областного центра продолжили «Известия». В ближайшее время на севере Тамбова перед школой № 36 разобьют сквер на месте пустыря. Сейчас пустырь площадью почти 9 тыс. кв. м окружает только кленовая аллея. Планируется организовать прогулочные аллеи, лавочки, антивандальные урны и детские площадки. Предусмотрено также освещение и большая зона для отдыха. Предварительное название проекта — «Школьный». В связи с названием и близостью школы в центре сквера собираются установить арт-объект в виде глобуса и 11 цветочных клумб. Финансирование на благоустройство пустыря в Тамбове выделят из программы «Комфортная городская среда». На создание сквера «Школьный» потратят 6,7 млн рублей.

«Тамбовский курьер» сообщил о выделении 20 млн рублей на тамбовский Дом ребенка, эти средства были получены из резервного фонда президента РФ Владимира Путина. На эти деньги отремонтируют ряд помещений, заменят инженерные сети холодного и горячего водоснабжения, электроснабжения, а также отремонтируют пожарные лестницы. Ранее Дому ребенка в Тамбове уже было выделено около 15 млн рублей, на которые отремонтировали более 800 тыс. кв. метров помещений. Но на настоящий момент еще более 1,5 тыс. кв. метров требуют проведения работ. Издание отмечает, что хотя и существует негласное правило, что средства из резервного фонда президента не выделяются дважды на одни и те же цели, в случае с Тамбовским домом ребенка «было сделано исключение благодаря нестандартному подходу директора учреждения Галины Головлевой, которая отправила открытку с новогодними поздравлениями в Кремль, в которых просила о помощи».

«Наш город Тамбов» рассказал о включении 18 образовательных учреждений региона в списки лучших школ России. В публикации отмечается, что в течение трех лет в области около 30 ребят получают 100 баллов на ЕГЭ по различным предметам. Ежегодно более 80% выпускников поступают в вузы. За три года более 500 человек поступили в престижные вузы страны. В топ-500 вошли 4 городские общеобразовательные организации — Мичуринский лицей — интернат, лицей №6, гимназия №12 имени Г.Р.Державина, лицей №14 имени заслуженного учителя РФ А.М.Кузьмина г. Тамбова. В топ-200 вошли 8 сельских школ и 6 школ, обеспечивающих высокие возможности развития талантов учащихся.

«Известия» сообщили о проекте «Звездная ночь в Ивановке» в музее-усадьбе Рахманинова. Культурно-образовательное мероприятие уже стало традиционным. В этот раз оно состоится 5 августа. Выставки и вернисажи расположатся на аллеях парка. А в музее и усадьбе будут проводиться экскурсии. На территории парка пройдет мероприятие «День ухи», для участников которого устроят мастер-классы по приготовлению рыбного супа, а в качестве угощения гостям предложат знаменитые рахманиновскую уху и медовуху из Ивановки.