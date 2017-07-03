Бреды, Челябинская область, 3 июля, 2017, 09:46 — ИА Регнум. В Челябинской области из резервного фонда выделят средства для помощи пострадавшим от урагана и града в Брединском районе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы региона.

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Прошедшие выходные, 1 и 2 июля, в Брединском районе работала комиссия по определению ущерба от стихии. Ущерб только социальным объектам в районе составил сумму 4 млн 935 тыс. рублей. От частных лиц поступило 143 заявления о частичной утрате имущества.

Региональные власти выделили средства на восстановление социальных объектов. Частные лица получат помощь в виде единовременной выплаты в 10 тыс. рублей. Муниципальные власти также обещали дополнительную денежную помощь. Троим жителям Брединского района с особым статусом, утраченное имущество восстановят полностью.

В пострадавшем районе продолжает работать комиссия по определению ущерба аграриям. По предварительным данным пострадали посевы в 12 хозяйствах на площади 15,38 тыс. гектаров.

Напомним, 29 июня в Брединском районе прошли обильные осадки — ливень с крупным градом, сопровождавшиеся шквалистым ветром, его порыв достигали 16−21 метров в секунду. От стихии пострадали 823 жилых дома, два детских садика, два дома ветеранов, школы, повреждены линии электропередачи. Аграрии заявили о побитых посевах.