Богота, 3 июля, 2017, 09:39 — ИА Регнум. Лидер леворадикальной группировки Революционные вооруженные силы Колумбии (FARC-EP) Родриго Лондоньо Эчеверри, известный также под псевдонимом «Тимошенко», поступил в отделение реанимации и интенсивной терапии в клинике в муниципалитета Вильявисенсио после перенесенной «транзиторной ишемической атаки», сообщает ИА EFE со ссылкой на медицинские источники.

Silvia Andrea Moreno Армия национального освобождения (Колумбия)

В соответствии с первым медицинским заключением клиники Лондоньо поставлен диагноз «транзиторная ишемическая атака», в обыденной речи называемая «микроинсульт», в связи с чем ему была оказана вся необходимая медицинская помощь.

По оценкам врачей, прогресс пациента «был удовлетворительным с улучшением 90%. Пациент будет продолжать находиться под медицинским наблюдением в отделении интенсивной терапии».

Согласно медикам, Родриго Лондоньо был доставлен в больницу каретой скорой помощи и поступил «с легкой дизартрией (невнятностью речи) и легким монопарезом (параличом) левой конечности (руки)».

Секретариат FARC-EP в сообщении, зачитанном Феликсом Антонио Муньосом Ласкарро, известным под псевдонимом «Пастор Алапе», заявил, что «здоровье нашего лидера, Тимолеона Хименеса (один из псевдонимов Лондоньо), является стабильным и удовлетворительным». Секретариат также поблагодарил за «солидарность, выраженную непосредственно различными организациями и частными лицами».

С момента своего возвращения с Кубы в Колумбию в конце мая у Лондоньо не было проблем со здоровьем. Тем не менее, в интервью, опубликованном 2 июля газетой El Espectador, «Тимошенко» признал, что он был «немного изношен» в связи с переходом к своей новой жизни.

С 2015 года у Лондоньо фиксировались некоторые проблемы со здоровьем. Восемь месяцев назад он был госпитализирован на Кубе для лечения коронарных сосудов. Тогда члены секретариата FARC-EP заявили, что ситуация могла стать критической, но все обошлось.

Напомним, президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос и Родриго Лондоньо 29 июня, через семь месяцев после подписания финального мирного соглашения на Кубе между колумбийским правительством и FARC-EP, на торжественной церемонии подытожили акт сдачи оружия со стороны бывших повстанцев, официально перешедших к гражданской жизни после более 50 лет вооруженного конфликта.