Благовещенск, 3 июля, 2017, 09:34 — ИА Регнум. Уголовное дело по факту покушения на убийство возбуждено в отношении жителя Благовещенска, сообщили 3 июля в пресс-службе ГУ Следственного комитета по Амурской области.

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«Благовещенским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Амурской области возбуждено уголовное дело в отношении 29-летнего жителя города Благовещенска, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство)», — сообщили в пресс-службе.

Как считает следствие, конфликт вспыхнул 2 июля 2017 примерно в 5 утра (время местное) в районе села Усть-Ивановка (Благовещенский район). Место конфликта — берег реки Зея.

Отдыхающие жители Амурской области повздорили, и один из участников конфликта начал стрелять в своего «противника» — мужчину 1975 года рождения. Владелец ружья выстрелил несколько раз, ранив мужчину и еще двух человек — мужчин 1986 и 1987 г. р.

Произведя выстрелы, он скрылся с места ЧП, но вскоре был взят под стражу сотрудниками полиции. Сейчас он находится в следственном изоляторе и в отношении него решается вопрос о мере пресечения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале июня на западе Москвы погиб один человек и еще четверо получили ранения. Между двумя группами людей на улице Крылатские Холмы произошел конфликт.

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