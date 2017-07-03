Вашингтон, 3 июля, 2017, 09:33 — ИА Регнум. Власти США могут получить для изучения исходный код программ, разрабатываемых международной компанией «Лаборатория Касперского». Об этом заявил глава фирмы Евгений Касперский в интервью агентству Associated Press.

geralt Компьютерный код

«Мы (компания «Лаборатория Касперского») можем раскрыть исходный код», — сказал он.

Касперский также готов выступить в Конгрессе США для того, чтобы развеять подозрения Вашингтона по поводу деятельности российской компании.

Ранее ряд СМИ сообщил, что 27 июня сотрудники ФБР побывали у представителей компании «Лаборатории Касперского», находящихся в США.

По их данным, власти США якобы подозревают владельца компании Евгения Касперского в «связях с некоторыми представителями российской разведки».

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