«Лаборатория Касперского» может раскрыть программный код властям США
Вашингтон, 3 июля, 2017, 09:33 — ИА Регнум. Власти США могут получить для изучения исходный код программ, разрабатываемых международной компанией «Лаборатория Касперского». Об этом заявил глава фирмы Евгений Касперский в интервью агентству Associated Press.
«Мы (компания «Лаборатория Касперского») можем раскрыть исходный код», — сказал он.
Касперский также готов выступить в Конгрессе США для того, чтобы развеять подозрения Вашингтона по поводу деятельности российской компании.
Ранее ряд СМИ сообщил, что 27 июня сотрудники ФБР побывали у представителей компании «Лаборатории Касперского», находящихся в США.
По их данным, власти США якобы подозревают владельца компании Евгения Касперского в «связях с некоторыми представителями российской разведки».
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