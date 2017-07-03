Лондон, 3 июля, 2017, 09:31 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон выступает за повышение заработных прав в государственном секторе, сообщает 3 июля Press Association со ссылкой на источник.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Борис Джонсон

Глава МИД Великобритании твердо верит в то, что повышение заработных плат в публичном секторе может быть осуществлено без давления на экономику.

«Министр иностранных дел поддерживает идею повышения заработной платы для служащих в государственном секторе», — отметил источник.

«Он также убежден, что повышение зарплат может быть осуществлено таким образом, что это не скажется на нашей фискальной политике», — добавляет источник.

Как отмечают эксперты Института фискальных исследований, если планы Джонсона будут осуществлены, то повышение заработных плат коснется 5,1 млн человек, что может стоить правительству миллиардов фунтов стерлингов.

Как отмечают аналитики, в настоящий момент в Великобритании сложилась ситуация, при которой повышение заработных плат служащим госсектора необходимо для поддержания стабильной ситуации в данной сфере.