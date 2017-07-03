Воркута, Коми, 3 июля, 2017, 10:55 — ИА Регнум. На реставрацию отправилась скульптура «Полярный олень» известного советского скульптора Анатолия Григорьева, отбывавшего наказание в лагерях Воркуты. Она украшала здание воркутинского предприятия порядка 60 лет. Сейчас ее демонтировали и отправили на покраску. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации Воркуты.

Пресс-служба мэрии Воркуты Демонтаж памятника «Полярный олень» в Воркуте

Как рассказали в ведомстве, комплекс строений «Хладокомбината» был сдан в эксплуатацию в 1953 году, а сама скульптура оленя, по словам очевидцев, установлена несколькими годами позже на крыше первого технологического цеха хладокомбината Росмясорыбторга — здания, где расположены холодильные камеры для хранения продуктового государственного резерва.

По словам руководителя администрации города Игоря Гурьева, очень важно было аккуратно демонтировать плиту со скульптурой с крыши здания и спустить ее на землю с помощью подъемного крана. Перед тем как «Полярный олень» появится на территории парка, ему необходимо пройти реставрацию.

«Мы планируем собрать все оставшиеся в городе скульптуры советской эпохи и после восстановления разместить их в городском парке культуры и отдыха, — рассказал руководитель администрации муниципалитета Игорь Гурьев. — Скульптора «Полярного оленя» будет установлена на подиуме в начале аллеи центральной входной группы в сентябре этого года».

По его словам, в этом году в парке пройдут ремонтные работы по благоустройству входной группы со стороны улицы Парковой. Запланированы замена декоративного забора и работы по асфальтированию, будут установлены фонарные столбы с современным светодиодным освещением и система видеонаблюдения территории, частично восстановим пирс. Также планируется, что в парке появится новая сцена для проведения торжественных мероприятий и праздников.

Однако в городской администрации не уточняют, сколько всего скульптур советского период сейчас находится на территории Воркуты и какова их дальнейшая судьба.