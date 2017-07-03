Углегорск, Сахалинская область, 3 июля, 2017, 09:37 — ИА Регнум. Сахалинское ООО «Солнцевский угольный разрез» в суде обязали построить очистные сооружения в Углегорске, с целью предотвращения загрязнения воды в реке, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Углегорская прокуратура, Росприроднадзор, Центр лабораторного анализа и технических измерений Сахалина установили факт превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ при сбросе сточных вод с угольного разреза «Солнечный», а также отсутствие у предприятия очистных сооружений.

В марте 2017 года это привело к возникновению чрезвычайной ситуации в городе Углегорске: сточные воды загрязнили местное водохранилище. Это, в свою очередь, привело к сильному загрязнению питьевой воды.

В отношении должностных лиц ООО «Солнцевский угольный разрез» возбуждены административные дела, руководство предприятия получило прокурорское представление об устранении нарушений.

Штраф, который предстоит заплатить руководству предприятия, составляет, по решению суда, 400 тыс. рублей.

В судебном заседании угольщики добровольно признали свою обязанность по строительству очистных сооружений.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2017 года жители сахалинского Углегорска обнаружили, что из водопроводных кранов в их квартирах вместо воды течет грязь. Сброс промышленных вод с угольного разреза в реку привел к чрезвычайной ситуации. Жители вынуждены были приобретать в магазинах питьевую воду, власти организовывали подвоз чистой воды специализированными автомобилями.

Всего водой из реки Углегорки пользуются более 9,5 тыс. человек.