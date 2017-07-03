Москва, 3 июля, 2017, 09:14 — ИА Регнум. В Москве задержан нетрезвый мужчина, избивший в приемном отделении больницы медбрата, сообщает пресс-служба регионального главка МВД РФ.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Задержание

Инцидент произошел вечером 2 июля в ГКБ на улице Стромынка. Мужчина 1954 года рождения в помещении приемного отделения этой больницы нанес удар в голову медбрату.

Пострадавший получил закрытую черепно-мозговую травму, ушиб и ссадины мягких тканей головы.

Нападавший был задержан на месте происшествия прибывшим участковым уполномоченным. Уточняется, что он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

По данному факту возбуждено уголовное дело о хулиганстве.