Казань, 3 июля, 2017, 09:21 — ИА Регнум.

В больницах Татарии на 3 июля остаются девять пассажиров, пострадавших в ДТП под Заинском.

16.mchs.gov.ru ДТП под Заинском в Татарии

«В больницах находятся шесть пассажиров в тяжёлом состоянии. Из десяти человек, находившихся в медучреждениях, сейчас там остаются девять. Одного, водителя грузовика, забрали для проведения следственных мероприятий. В Казань для проведения опознания продолжают прибывать родственники погибших. Для установления личностей погибших пассажиров у родственников будет отбираться генетический материал», — прокомментировала корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь Минздрава республики Айгуль Салимзянова.

По информации дежурного офицера по работе со СМИ МВД по региону, в отношении водителей дела не возбуждены.

«На сегодня уголовное дело возбуждено только по факту самого ДТП — по ч. 5 ст 264 УК РФ5 («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»). По нему уже допрошен один из водителей. Дело, возбуждённое Главным следственным управлением МВД по республике, передано в Следственный департамент МВД России», — уточнили в пресс-службе, добавив, что два других водителя пока в больнице и будут допрошены по выздоровлению.

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Второе дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлёкшие смерть двух и более лиц») было возбуждено Следственным Управлением Следственного комитета РФ по Татарии. По нему 2 июля в рамках статьи 91 УПК РФ была задержана гендиректор АО «Евразийская корпорация Автовокзалов».

Компания является владельцем автобуса, перевозившего пассажиров. Согласно данным ЕГРЮЛ, гендиректором автопредприятия с 2015 года является Оксана Никитина. АО образовано через реорганизацию другого юридического лица. Учредитель Общества — департамент управления государственным имуществом администрации Самарской области.

Внеплановую проверку предприятия из Самары по поручению главы Минтранса РФ Максима Соколова проведёт Ространснадзор.

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По предварительной версии следствия, водитель автобуса значительно превысил допустимую на данном участке движения скорость, когда пошёл на обгон, не заметив при этом, что обгоняемый большегруз буксирует на жёсткой связке ещё один грузовик. При столкновении у автобуса оторвало переднее правое колесо. По словам замначальника ГУ МВД РФ по обеспечению безопасности дорожного движения Сергея Добрякова, от удара взорвался топливный бак, расположенный в этой модели автобуса спереди и справа. Практически мгновенно огонь распространился по всему салону автобуса, после чего транспортное средство опрокинулось.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь на 2 июля пассажирский автобус «Неоплан», следовавший по маршруту Самара — Ижевск, в девяти километрах от Заинска столкнулся с автомобилем КамАЗ, буксировавшим на жёсткой связке ещё один грузовик. В результате столкновения автобус опрокинулся на проезжую часть и загорелся. По сути, люди оказались в огненной ловушке: автобус опрокинулся на правый бок, в результате чего двери оказались заблокированы.

По последним данным, в ДТП погибли 14 человек, в том числе два ребёнка. Среди них были жители Набережных Челнов, Менделеевска, Заинска и Ижевска, а также семья, возвращавшаяся домой из Самары. Тела погибших доставлены в Республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы в Казани, где и будет проходить опознание.

Кроме того, ранения получили ещё 15 человек. Всего в момент аварии в салоне автобуса находились 29 человек.

Ранее глава Татарии Рустам Минниханов подписал указ об объявлении траура на территории республики. Принято решение о выплате семьям погибших в аварии по 1 млн рублей. Помощь пострадавшим и семьям погибших также будет оказана администрациями Удмуртии и Самарской области. Среди погибших — шестеро жителей Самарской области, пятеро — пострадавших. В аварии погибли трое жителей Удмуртии.

Кроме того, автобус застрахован в компании СОГАЗ. Страховая выплата для погибших пассажиров по договору страхования составляет 2,025 млн рублей.

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