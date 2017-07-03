Гонконг, Китай, 3 июля, 2017, 09:11 — ИА Регнум. Министерство национальной обороны КНР опубликовало заявление, согласно которому ударная авианосная группа ВМС НОАК во главе с авианосцем «Ляонин» примет участие в очередных запланированных учениях в акватории Восточно-Китайского моря.

Mod.gov.cn Учения ВМС КНР

Накануне флотилия приняла участие в праздничных мероприятиях, посвященных 20-й годовщине вхождения Гонконга в состав КНР. Несколько дней все желающие могли посетить корабли ВМС НОАК и принять участие в экскурсии, организованной офицерами НОАК, пишет «Чжунго жибао».

В заявлении оборонного ведомства КНР подчеркивается, что предстоящие маневры являются запланированными. Главной целью учений является повышение боевой подготовки экипажей и улучшение координации действий между моряками и летчиками палубной авиации. Точная длительность учений и квадрат, где пройдут маневры, не были уточнены.

В маневрах примут участие авианосец «Ляонин», эсминцы «Цзинань» и «Иньчуань», ракетный фрегат «Яньтай», а также несколько десятков единиц палубной авиации.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 30 июня Министерство национальной обороны КНР сообщило о том, что ударная авианосная группа во главе с первым китайским авианосцем «Ляонин» прибудет в Гонконг для участия в торжественных мероприятиях, посвященных 20-й годовщине вхождения Гонконга в состав КНР.