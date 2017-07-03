Москва, 3 июля, 2017, 09:10 — ИА Регнум. Временно исполнять обязанности генерального директора ФГУП «Почта России» будет Ольга Осина. Об этом 3 июля сообщил министр связи России Николай Никифоров.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Почта России. почтовый ящик

«Назначил Ольгу Осину временно исполняющей обязанности генерального директора ФГУП «Почта России», — написал Никифоров в микроблоге в Twitter.

Ранее Ольга Осина была первым заместителем гендиректора предприятия по финансовым, правовым и административным вопросам. Контракт действующего главы «Почты России» Дмитрия Страшнова истек в конце июня, передает ТВЦ.

Как сообщало ИА REGNUM, осенью 2016 года стало известно о том, что заработная плата главы «Почты России» Дмитрия Страшнова равна 500 средним зарплатам работников предприятия.

В марте 2017 года следственный комитет России возбудил первое уголовное дело по итогам прокурорских проверок, выявивших незаконное начисление премий руководству компании. Фигурантом дела стала глава департамента организационного развития Минкомсвязи Ирина Лаптева — ее подозревают в превышении должностных полномочий в пользу гендиректора «Почты России» Дмитрия Страшнова.

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