Москва, 3 июля, 2017, 09:10 — ИА Регнум. «На основании прогноза синоптиков (Росгидромет) в ближайший час с сохранением на день 03 июля в г. Москве и Московской области местами ожидается гроза, дождь, местами сильный, при грозе усиление ветра с порывами 12−17 м/с», — сообщили в пресс-службе.

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Ранее МЧС России опубликовало предупреждение, согласно которому в регионе 3 июля ожидается плотный туман. Движение на дорогах Москвы может быть опасным.

Ожидается ухудшение видимости на автомагистралях, в том числе в пониженных местах и местах пересечения автотрасс с водоемами. Движение будет затруднено, количества дорожно-транспортных происшествий, в частности связанных с перевозкой опасных грузов, может вырасти.