Якутск, 3 июля, 2017, 09:15 — ИА Регнум. В Якутии остаётся проблемой вопрос достраивания республиканского перинатального центра. Стоимость возведения объекта возросла, и теперь в регионе ищут, где взять дополнительные средства, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в секретариате правительства Якутии.

(сс)Tekelua Долгострой

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Сколько ещё потребуется денег, в регионе пока не посчитали. Известно только, что рост расходов на строительство связан с изменением видов и объёмов строительно-монтажных работ и удорожания оборудования, которые вскрылись после повторной оценки достаточности финансирования строительства объекта в Якутии. Оценку проводила государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех».

В бюджете Якутии дополнительные средства на оснащение оборудованием перинатального центра предусмотрены, но, тем не менее, власти республики намерены подписать дополнительные соглашения с корпорацией «Ростех», «учитывая наличие риска возврата предоставленной субсидии в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования». Работать с компанией будет специально созданная межведомственная комиссия, она же будет курировать сдачу объекта в эксплуатацию.

Но перед тем, как это произойдёт, ещё предстоит проанализировать стоимость технологического присоединения объекта к сетям водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения и представить предложения о возможности и сумме снижения затрат. Кроме того, чтобы жители Якутии наконец получили перинатальный центр, министерствам экономики, финансов и здравоохранения необходимо будет найти источник финансирования завершения его строительства за счёт перераспределения средств внутри госпрограммы развитие здравоохранения Якутии.

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Как сообщало ИА REGNUM, сдать в эксплуатацию перинатальный центр в Якутии должны были до конца 2016 года, однако этого не случилось. Причиной отставания называли проблемы субподрядчиков, а именно их вынужденные проволочки с проектно-сметной документацией объекта. В итоге в декабре 2016 года ускорить строительство собирались назначением куратора в республике от ООО «РТ-СоцСтрой».

Позже прокуратура пришла к выводу, что возведение объекта шло медленнее, чем планировалось, потому, что этот процесс не контролировали как следует. Оказалось, что, выявив нарушения при проверке качества применяемых при строительстве перинатального центра материалов, управление госстроительства и жилищного надзора по республике не приняло в отношении виновных в их поставке меры административного характера. Притом, что такие нарушения выявлялись неоднократно при проведении 79 проверок контролирующим органом, но при этом ни одного протокола об административном правонарушении не было составлено.