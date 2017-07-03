Париж, 3 июля, 2017, 09:01 — ИА Регнум. Во Франции суд признал украинскую переводчицу Анну Чесановскую виновной в критике автора фильма о майдане «Маски революции» Поля Морейры, сообщает «Европейская правда» со ссылкой на копию судебного решения.

Д/ф, реж. Поль Морейра, Франция, 2016 UKRAINE LES MASQUES DE LA REVOLUTION, постер

По данным издания, Чесановскую обязали выплатить Морейре штраф и компенсацию. Общая сумма выплат может составить 13,6 тысячи евро.

Речь идет о публикации в блоге Чесановской, в которой она рассказала о своей работе над переводом фильма Морейры. По ее словам, «происходило манипулирование»: девушка привела цитаты политиков, которые не вошли в фильм.

Также Чесановская заявила, что была отмечена как единственная переводчица, хотя основную часть перевода фильма сделал другой человек. Суд постановил, что такие «оценочные» суждения вредят репутации режиссера.

В суд на Чесановскую подал сам Морейра. Защита украинской переводчицы подала апелляцию на решение суда первой инстанции. Фильм «Маски Майдана» вышел в эфир 1 февраля 2016 года на французском телеканале Canal+. Кинолента повествовала о событиях на Украине 2-летней давности: от госпереворота в феврале 2014 г. до трагедии в Одессе в мае 2014 г.

В картине Морейра также подчеркнул и значительное влияние на ситуацию властей США. Отметим, что на Украине, узнав о показе картины, были крайне возмущены демонстрацией такого фильма.