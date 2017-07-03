Москва, 3 июля, 2017, 08:48 — ИА Регнум. Закон «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» подписан российским президентом Владимиром Путиным, сообщили в пресс-службе главы государства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Бюджет

«Президент подписал Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что закон подготовлен с учетом результатов исполнения федерального бюджета за четыре месяца текущего года. Кроме того, учитывался прогноз итогов социально-экономического развития России и исполнения федерального бюджета в 2017 году.

Согласно документу, прогнозируемый общий объем бюджетных доходов на 2017 год будет равен 14 678,8 млрд. рублей. Этот показатель на 1191,3 млрд. рублей превышает значение, утвержденное законом «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».

Общий объем бюджетных расходов составит 16 602,6 млрд. рублей. Это значение на 361,8 млрд. рублей превышает объем, утвержденный упомянутым выше законом.

Отметим, что дефицит бюджета составит 1923,8 млрд. рублей. Это значение ниже ранее утвержденного на 829,4 млрд. рублей.

Напомним, Государственной думой закон был принят 21 июня 2017 года, одобрение Совета Федерации получил 28 июня 2017 года.

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