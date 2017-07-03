Барнаул, 3 июля, 2017, 08:54 — ИА Регнум. «Средневзвешенный срок кредитования заемщиков в целом составил 182,3 месяца, что на 1 месяц больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Средневзвешенная процентная ставка в апреле текущего года составила 11,7% годовых и снизилась на 1,2 процентный пункт, по сравнению с маем 2016 года (12,9%)», — отмечают чиновники.

Светлана Шаповалова Жилье в Барнауле

Всего с начала года в регионе зарегистрировано 5409 ипотечных договоров на сумму более 6,89 млрд. рублей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в марте 2017 года годовая процентная ставка по ипотечным жилищным кредитам в Алтайском крае составила 11,96%, тогда как в марте 2016 года — 12,6% (уменьшение на 0,64 процентного пункта). В январе 2017 года темпы роста объемов кредитования в регионе превысили среднероссийский показатель (104,7%) и составили 112,6%.