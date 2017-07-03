Новосибирск, 3 июля, 2017, 08:40 — ИА Регнум. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о недостатке во власти на уровне «принятия решений» женщин. Об этом она сообщила на первом конгрессе женщин стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и БРИКС в Новосибирске.

(сс)Совет Федерации ФС РФ Валентина Матвиенко

По словам Матвиенко, нехваткой женщин во власти в России не удовлетворены.

«У нас мало женщин в парламенте, гораздо меньше того, чем нам хотелось бы. То есть нам есть, над чем работать», — уточнила глава Совфеда.

В Первом конгрессе женщин стран ШОС и БРИКС принимают участие более 300 представительниц женских организаций из Индии, Китая, Монголии, Казахстана, Пакистана, Таджикистана, ЮАР и других стран.

Ранее Валентина Матвиенко была названа самой узнаваемой в России женщиной-политиком. По данным ВЦИОМ, ее имя назвали 28% респондентов. Также опрошенные вспомнили бывшего сопредседателя Союза правых сил Ирину Хакамаду (14%), председателя Центризбиркома Эллу Памфилову (7%) и депутата Госдумы Ирину Яровую (6%).

Также участники опроса, проведенного в октябре 2016 года, назвали первую в мире женщину-космонавта и депутата Думы Валентину Терешкову (5%).