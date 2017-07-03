Махачкала, 3 июля, 2017, 08:32 — ИА Регнум. В Дагестане пострадали при обвале берега озера шесть человек, в том числе пятеро детей. Инцидент произошел 2 июля около 13:30 в городе Буйнакске на озере Комсомольское.

(сс)Tekelua Берег

Рухнувшая в воду береговая часть озера увлекла за собой шестерых отдыхающих, в том числе пятерых детей. Трое детей смогли выбраться из воды самостоятельно. Остальные двое детей и взрослый ушли под воду.

«Самостоятельно выбраться на берег смогли 3 ребенка, а остальные 2 детей и взрослый ушли под воду. Тела погибших были найдены и извлечены из воды до прибытия спасательной службы», — сообщает региональное управление МЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 июля еще одна трагедия на воде произошла в Челябинской области. В запруде в акватории реки Верхний Тогузак опрокинулась весельная лодка, в которой находились пятеро человек, в том числе четверо детей. Увидевшие это двое мужчин, стоявших на берегу, бросились спасать людей, оказавшихся в воде. Оба они погибли. Обнаружены также тела двоих находившихся в лодке детей. Судьба двоих детей и взрослого остается пока неизвестной.

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В Дагестане 20 июня утонули на Каспии в районе Дербента трое подростков. Семеро молодых людей, приехавших из Магарамкентского района для того, чтобы поступать в местный колледж, отдыхали на берегу моря в городе Дербенте. Четверо из них купались и попали в водоворот, спасти троих не удалось.

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