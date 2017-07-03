Вашингтон, 3 июля, 2017, 08:29 — ИА Регнум. Компания SpaceX отложила запуск ракеты-носителя Falcon 9 со спутником связи Intelsat 35e по техническим причинам. Об этом 3 июля сообщается в «твиттере» компании.

NASA Falcon 9

«Руководство отменило запуск прямо перед стартом. Ракета и полезная нагрузка в порядке», — говорится в сообщении компании.

Старт ракеты с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) был запланирован на 02:37 мск 3 июля. Причины переноса запуска пока не называются.

Следующая попытка состоится 4 июля в 2:37 мск

Ракета-носитель Falcon 9 должны вывести на орбиту коммуникационный спутник Intelsat 35e. Аппарат, созданный компанией Boeing, предназначен для предоставления телекоммуникационных услуг на территории Северной и Южной Америки, Европы и Африки. Срок работы спутника рассчитан на 15 лет. Масса аппарата составляет 6 тонн.