Пермь, 3 июля, 2017, 08:27 — ИА Регнум. Администрация Перми объявила об электронном аукционе. По данным портала zakupki.gov.ru предметом торгов является персональный компьютер. Начальная цена лота — 450 тыс. рублей, источник — бюджет города.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

Стоит отметить, что торги на поставку компьютера стоимостью 450 тыс. рублей объявлялись неоднократно. В частности, 3 мая аукцион признан несостоявшимся, поскольку не было подано ни одной заявки. Согласно техзаданию размер монитора должен был быть не менее 24 дюймов. Характеристика процессора включала в себя наличие четырёх ядер, размер памяти — не менее 8 Гбайт, размер твёрдотельного накопителя — не менее 128 Гбайт. Все составляющие компьютера (монитор, процессор, мышь, клавиатуру) заказчик желал иметь в чёрном цвете.

30 июня объявление снова появилось на портале zakupki.gov.ru, с изменёнными характеристиками, но цена лота осталась прежней. Например, изменился цвет корпуса моноблока: с чёрного на серебристый, размер твёрдотельного накопителя теперь составляет не менее 256 Гбайт. Срок окончания подачи заявок для участия в конкурсе — 13 июля.

Также добавим, что ранее департамент градостроительства и архитектуры городской администрации объявлял конкурс на поставку 12 моноблоков. Объявление было более скромным: начальная цена лота составила 608 тыс. рублей. Заявки поступили от двух участников. Победителем аукциона признан индивидуальный предприниматель, готовый выполнить требования заказчика за 457 885 рублей.