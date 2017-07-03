Стокгольм, 3 июля, 2017, 08:26 — ИА Регнум. Стрельба в городе Мальме (Сконе, Швеция) окончилась госпитализацией трех человек, говорится в официальном сообщении полиции.

BenjaminNelan Перестрелка

Уточняется, что выстрелы прогремели в Мальме вечером 2 июля. Пострадали три человека, причем двое получили серьезные травмы, угрозы жизни третьего пострадавшего нет.

Сообщение о выстрелах поступило в полицию в 20:07 мск, в 21:20 мск на месте ЧП была полиция и кинологи с собаками.

В 21:50 мск из больниц поступило сообщение о том, что двое пострадавших серьезно ранены. Известно, что это мужчины 20−30 лет.

Место происшествия было заблокировано полицией. Уточняется, что ночью судмедэксперты провели исследование места ЧП, после блокада была снята.

Пока в ходе следственных действии не арестован ни один человек. Полиция уточняет, что два госпитализированных в итоге покинули больницу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 марта 2017 года в Стокгольме произошло очередное столкновение между криминальными группировками, два человека погибли: двое мужчин в возрасте двадцати лет. С начала 2017 года в шведской стоилице зафиксировано 17 инцидентов с использованием огнестрельного оружия, семь человек были убиты. Только на этой неделе убили пять человек. 14 пострадавших получили ранения.