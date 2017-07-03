Москва, 3 июля, 2017, 08:16 — ИА Регнум. Торговая сессия открылась 30 июня снижением по доллару и евро. Торги проходили на средних объемах. Рубль укрепился в первой половине дня на фоне роста цен на нефть после публикации китайской статистики заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов. Курс доллара снизился до 59,07 рубля, курс евро — до 67,40 рубля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

Кроме роста цен на нефть рубль получил поддержку от словесных интервенций. Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин заявил, что не ожидает сильных колебаний курса рубля до конца года, поскольку нефть торгуется выше прогноза $40 за баррель.

Глава Минфина Антон Силуанов сказал, что расходование резервов в 2018 году сократится вдвое, чем в текущем, а в 2019 году ведомство полностью откажется от расходования Резервного фонда и ФНБ.

На американской сессии баррель Brent подорожал до $48,94. Рублёвая стоимость бочки повысилась до 2880 рублей. Курс доллара снизился на 58,87 рубля, курс евро — до 67,16 рубля. За июнь рубль подешевел к доллару на 4,15%, за II квартал — на 5,15%. Единая валюта подешевела за аналогичные периоды на 5,79% и 12,23% соответственно.

Пятничный рост нефтяных котировок до $48,94 открыл покупателям дорогу к уровню $50,70. На пути к нему им встретится промежуточное сопротивление $49,50. Чем быстрее они его пройдут, тем выше вероятность дальнейшего восстановления цен. Так как со стороны нефтяного рынка рублю ничего не угрожает, то 3 июля можно рассматривать укрепление рубля к доллару США до 58,55 рубля, к евро — до 66,85 рубля.

Сейчас участники валютного рынка ждут результатов встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, которая пройдет 7−8 июля на саммите G20 в Гамбурге.

Напомним, 30 июня по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» снизился на 45,50 коп. (-0,83%), до 58,93 руб., курс евро — на 63,25 коп. (-0,83%), до 67,32 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $3,1 млрд (-16.21%), евро/рубль — 239,5 млн евро (-18,84%).

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