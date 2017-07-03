Москва, 3 июля, 2017, 08:18 — ИА Регнум. Составлен ТОП-10 самых дешевых автомобилей, представленных на российском авторынке, первое место заняла модель Smily от китайского производителя Lifan, стоимость которой составила 369 тыс. 900 рублей, список 2 июля опубликовала «Российская Газета».

MilanMottl Scoda

Издание отмечает, что этот автомобиль, несмотря на свою невысокую цену, имеет весьма неплохую базовую комплектацию, в неё входят две подушки безопасности, кондиционер, задний парктроник, системы ABS и EBD, а также дневные ходовые огни и функция подогрева заднего стекла.

Второе, третье и четвертое места достались российским автомобилям, базовые комплектации которых уступают Lifan Smily. На второй позиции — LADA Granta в кузове седан, его начальная стоимость составляет 389 тыс. 900 рублей.

Третье место досталось LADA Priora, версия в базовой комплектации обойдется покупателям в 399 тыс. 900 рублей. Четвертую строчку рейтинга занял LADA Granta в кузове лифтбек, его минимальная цена — 414 тыс. 900 рублей.

Замыкает ТОП-5 Datsun on-DO, стоимость автомобиля в базовом варианте с двигателем объемом 1,6 л и мощностью 82 л.с. составляет 436 тыс. рублей. Далее в рейтинге расположились: Ravon R2 (439 тыс. рублей), Lada Kalina (440 тыс. 600 рублей), седан Ravon Nexia (449 тыс. рублей), FAW Oley (449 тыс. 100 рублей) и Brilliance H230 (459 тыс. 900 рублей).

Напомним, ранее издание Motoring Research составило рейтинг самых безопасных подержанных автомобилей для начинающих водителей стоимостью ниже $ 6,5 тыс. (386 тыс. рублей). Первое место занял автомобиль Skoda Citigo, вторая и третья позиция списка досталась Volkswagen Up и SEAT Mii.