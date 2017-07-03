Нью-Йорк, США, 3 июля, 2017, 08:09 — ИА Регнум. В США после осмотра возобновлена работа железнодорожной станции, расположенной под комплексом нового Всемирного торгового центра, говорится в Twitter компании транспортного оператора PATH.

Нью-Йорк

Станция, с которой ранее сотрудники правоохранительных органов эвакуировали людей, работает в нормальном режиме. Подтверждается, что станцию закрыли на осмотр из-за подозрительного предмета.

Безхозный предмет, найденный в одном из вагонов, оказался неопасным. Ранее СМИ сообщили, что станция закрыта, а поезда могут следовать с задержками из-за проведения полицейской операции.

Напомним, в результате терактов 11 сентября 2001 года были уничтожены башни-близнецы Всемирного торгового центра.

На их месте был построен новый комплекс, в который вошел 104-этажный небоскреб, ставший самым высоким в Нью-Йорке.

Новое здание Всемирного торгового центра — ВТЦ-1 — начало работать в 2014 году, в нем расположены офисы администраций американских и международных компаний, а также государственных структур.