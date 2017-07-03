Лондон, 3 июля, 2017, 07:57 — ИА Регнум. Лондон заявил о выходе Великобритании из Лондонской конвенции 1964 года о рыбной ловле, передает 2 июля Die Zeit.

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Конвенция была заключена в 1964 году, когда Великобритания еще не была членом ЕС. Она подразумевает разрешение иностранным судам заниматься рыболовством в зоне «от 6 до 12 морских миль» (от 11 до 22 км) вдоль берегов подписавших ее стран.

Помимо Великобритании это: Франция, Германия, Бельгия, Ирландия и Нидерланды.

Британский министр охраны окружающей среды Майкл Гоув говорит о том, что это — первый шаг на пути строительства национальной политики в момент, когда страна покидает ЕС.

Впервые за 50 лет Лондон сможет самостоятельно решать, кто может заходить в британские воды, говорится в коммюнике министра.

Ирландский министр сельского хозяйства назвал намерение Великобритании «нежелательным и бесполезным» и призвал разрешить данный вопрос, сделав его частью переговоров по Brexit.

Помимо Лондонской конвенции о ловле рыбы, существует еще международное соглашение в рамках ЕС, которое подразумевает ловлю в пределах от 12 до 200 морских миль (22 — 370 км) от границ каждого государства.

Гоув подчеркнул, что с выходом страны из ЕС, Великобритания выйдет и из этого соглашения.