Москва, 3 июля, 2017, 07:51 — ИА Регнум. Иностранные инвесторы вывели из российских акций с конца февраля по июнь 2017 года более $1,6 млрд, что стало максимумом с августа 2013 года, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Emerging Portfolio Fund Research (EPFR) и «Ренессанс Капитала».

Дарья Антонова ИА REGNUM Капитал

Почти непрерывный отток иностранных инвестиций начался в конце февраля 2017 года. За неделю, закончившуюся 28 июня, отток средств превысил $83 млн.

Иностранные инвесторы вывели больший объем средств за это время только из Китая ($4 млрд), однако размер его рынка значительно больше российского. Инвестиции уходят в активы других развивающихся стран, лидерами среди стран БРИКС стали Индия и Бразилия ($2,6 млрд и $1 млрд инвестиций соответственно).

Кроме того, фонды emerging markets привлекли за четыре месяца почти $28 млрд. Больший объем средств, который потеряли российские фонды, был выведен с российского рынка в 2013 году: тогда с августа за семь месяцев российские фонды потеряли $2,47 млрд, а все фонды, ориентированные на emerging markets, лишились более $44 млрд.

Отток иностранных капиталов связан с не реализовавшимися ожиданиями относительно сближения США и России, обострением корпоративного конфликта между «Роснефтью» и АФК «Система», а также падением цен на нефть.

Также пессимистичным настроениям иностранных инвесторов способствует и низкая эффективность соглашения ОПЕК, поскольку глобальные запасы нефти сокращаются гораздо медленнее, чем ожидалось.