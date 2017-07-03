Чита, 3 июля, 2017, 08:01 — ИА Регнум. Иман Хассун два года назад переехала в Читу из города Идлиб. О войне в Сирии говорить не любит — жертвами военных действий стали ее многочисленные родственники. Решение о переезде приняли после того, как город был атакован террористами, и семья потеряла там собственное дело.

Сайт Забайкальского края Иман Хассун — выпускница читинской школы №44

«Мама родом из Читы, училась в Иркутске и познакомилась с папой. Вышла замуж, и с волей судьбы оказалась в Сирии», — рассказывает Иман Хассун.

По информации Минобразования Забайкальского края, Иман испытывала огромные трудности при написании слов на русском языке, однако спустя два года обучения в Чите ей удалось сдать единый государственный экзамен по русскому языку на 91 балл.

Удивительно, но сейчас девочка свободно владеет русским языком, арабским, очень хорошо знает английский язык и общается на французском языке. Это подтвердила классный руководитель Татьяна Овчинникова.

Одноклассники Иман поддерживали. Она практически сразу нашла себе лучшую подругу — Свету, которая помогала девушке по учебе, знакомила с традициями и бытом россиян. Иман удивляло, что в школу нужно идти зимой и при минус 20, когда в Идлибе в минус 7 дети сидели дома, удивилась девушка и пышностью выпускных вечеров. Впервые она для себя открыла зимние виды спорта, полюбилось катание на коньках.

«Я Иман предложила как-то зимой прокатиться на коньках. Она согласилась, взяли мы ей коньки, естественно, сначала были ошибки, сначала падали. И сестру учила кататься, отца поставили на коньки», — рассказала подруга Иман Светлана Пилипенко.

Полученная золотая медаль за отличную учебу вдохновила Иман на новые свершения. В планах — обязательное поступление в университет и изучение новых языков, которые ей так полюбились. Но однажды она хотела бы вернуться в свой родной город Идлиб.

«Я обязательно буду жить на две родины. Там мои родные, это родина. И я обязана разделиться на две части», — говорит девочка.

Как уже сообщало ИА REGNUM, нарушив нормы международного права, 7 апреля 2017 года США нанесли ракетный удар по военному сирийскому аэродрому Шайрат, бездоказательно обвинив сирийское правительство в том, что 4 апреля в провинции Идлиб было применено химическое оружие.

Правда, так называемая химическая атака правительственных войск Сирии до сих пор не получила официальных подтверждений.

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