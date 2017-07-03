Киев, 3 июля, 2017, 07:46 — ИА Регнум. Антиреклама, призванная отвратить украинских граждан от употребления русского языка, появилась на улицах Киева, пишет украинское издание «Вести».

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На улицах украинской столицы разместили баннеры, на которых изображен человек, открывший рот и высунувший язык. Рекламщики использовали игру слов, «наглядно» изобразив «вред» от русского языка.

Язык, высунутый изо рта, раскрашен в несколько цветов. На одном из агитматериалов — в синий, красный и белый. Напротив каждого цвета сноска «агрессия», «империализм», «война», «смерть», «сепаратизм».

Баннер содержит пояснения:

«Российский язык — очень заразный. Достаточно попасть в среду инфицированных или получить вирус через СМИ. Инфекция легко распространяется среди молодежи».

Использующим русский язык дается совет применять «ополаскиватель для полости рта».

Как пишет издание, заказчик и исполнитель рекламного проекта неизвестны, но указанный на баннере логотип принадлежит Центру современного искусства М17. Между тем заместитель директора М17 Ростислав Бильдер заявил, что плакаты — продукт не его фирмы.

Напомним, ранее депутаты Верховной рады зарегистрировали новый языковой проект, предусматривающий доминирование украинского языка во всех сферах публичной жизни. В рамках проекта более половины книг, а также большинство газет и журналов, издаваемых на Украине, переведут на украинский язык. Кроме того, депутаты предложили ввести штраф за употребление русского языка.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 октября 2017 года вступит в силу закон, устанавливающий минимально допустимый процент передач на украинском языке на телевидении на Украине.