Тольятти, Самарская область, 3 июля, 2017, 07:43 — ИА Регнум. За пять месяцев в России было продано 12 268 экземпляров кроссовера LADA Xray, машина производства «АвтоВАЗ» заняла первое место в рейтинге продаж российских SUV, об этом 2 июля сообщило агентство «Автостат Инфо».

Lada.ru Lada Xray

Объем продаж LADA Xray увеличился на 119,4% по сравнению с показателями 2016 года. На втором месте в списке — внедорожник LADA 4×4, российскому автопроизводителю за пять месяцев 2017 года удалось реализовать 7545 этих автомобилей, что на 9,15% меньше, чем в 2016 году.

На третьем месте расположился UAZ Patriot с показателем продаж 5702 ед., Ульяновский автозавод смог в 2017 году продать на 9,3% автомобилей меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Пятидверный внедорожник LADA 2131 с января по май 2017 года решили приобрести 2580 покупателей, это на 39,2% больше, чем в 2016 году.

Замыкает ТОП-5 в рейтинге продаж российских SUV UAZ Hunter, за обозначенный период компанией было продано 924 этих автомобиля, что на 21% меньше аналогичного периода прошлого года.

Ранее «Автостат Инфо» сообщало, что с января по май 2017 года в России было продано 224 003 кроссоверов, таким образом, рынок продемонстрировал рост на 18,7%. Лидерство в рейтинге принадлежит автомобилю Hyundai Creta, за обозначенный период было продано 18 900 автомобилей.