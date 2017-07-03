Вашингтон, 3 июля, 2017, 07:38 — ИА Регнум. Телекомпания CNN на странице в соцсети Twitter прокомментировала публикацию главы Белого дома Дональдом Трампом смонтированного видео, на котором президент страны якобы избивает человека с логотипом телекомпании вместо лица.

Иван Шилов ИА REGNUM

Так, представители телекомпании обнародовали слова заместителя пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс, которая ранее заявила, что «президент (Трамп) никоим образом не призывает или одобряет насилие».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 июля глава Белого дома Дональд Трамп на своей странице в соцсети Twitter опубликовал видео, на котором он «избивает» человека с логотипом телекомпании CNN на месте головы.

Короткий видеоролик президент США сопроводил хэштегами #FraudNewsCNN («сфабрикованные новости CNN) и FNN (Fake News Network — «Лживая новостная сеть»).

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