Вашингтон, 3 июля, 2017, 07:31 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп провел переговоры с лидерами Саудовской Аравии, Катара и Объединенных Арабских Эмиратов. Темой беседы стал дипломатический кризис в Катаре, передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Телефонный разговор, в котором участвовали король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд, наследный принц Абу-Даби шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян и эмир Катара Тамим Бен Хамад Аль Тани, состоялся 2 июля. В беседе с ними Трамп выразил обеспокоенность ситуацией вокруг Дохи.

Глава США обратил внимание собеседников на важность единства в регионе. Он подчеркнул, что оно необходимо для достижения целей состоявшегося в Эр-Рияде саммита по борьбе с терроризмом и достижению стабильности в странах Персидского залива.

Напомним, 5 июня 2017 года ряд ближневосточных государств разорвали дипломатические отношения с Катаром и прекратили сообщение с эмиратом, заявив о поддержке Дохой терроризма и попытках вмешательства в их внутренние дела. Позже катарским властям был передан список требований, которые Доха должна выполнить для снятия с нее изоляции.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 июля срок ультиматума Дохе истек. Однако власти Саудовской Аравии, ОАЭ, Бахрейна и Египта согласились предоставить Катару дополнительные 48 часов для подготовки ответа на ультиматум.

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