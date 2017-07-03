Санкт-Петербург, 3 июля, 2017, 07:44 — ИА Регнум. Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв после победы в финале КК-2017 над командой Чили поблагодарил организаторов турнира, сообщает 3 июля Championat.ru

Символика Чемпионата мира по футболу 2018

Лёв добавил, что его команда встречала исключительных людей, поблагодарив при этом организаторов за такой потрясающий турнир.

«Хотел бы поблагодарить Россию — они были хорошими хозяевами. Во всех городах, где мы играли, условия были исключительные, — подчеркнул наставник немецкой сборной. — Нам очень понравилось общаться с россиянами».

Также онотметил, что в полуфинале и финале КК-2017 его команда сыграла хорошо. Тренер сборной Германии высказался и о предстоящем чемпионате мира, который пройдет в России в 2018 году.

«То, что Германия фаворит ЧМ-2018, создаёт давление. На предстоящем первенстве будет больше матчей, там потребуется больше сделать. Особенно это касается матчей плей-офф», — сообщил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 июля в финальном матче КК-2017 в Санкт-Петербурге сборная Германии победила команду Чили. Встреча завершилась со счетом 1:0. Автором забитого мяча на 20-й минуте стал полузащитник «Боруссии Менхенгладбах» Ларс Штиндль.