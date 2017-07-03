Вашингтон, 3 июля, 2017, 07:21 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп и глава правительства Японии Синдзо Абэ в ходе телефонного разговора подтвердили намерение продолжить сотрудничество с целью усиления давления на КНДР. Об этом передает агентство Reuters cо ссылкой на официальное заявление Белого дома.

(сс) stephan КНДР

«Оба лидера подтвердили свою приверженность денуклеаризации Корейского полуострова», — говорится в сообщении.

В сообщении агентства также отмечается, что президент США и премьер-министр Японии обратили внимание на растущую угрозу со стороны КНДР, власти которой развивают ядерную и ракетную программы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 июня 2017 г. в Вашингтоне состоялись переговоры президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и главы Белого дома Дональда Трампа. В ходе встречи президент США заявил, что период «стратегического терпения» США в отношении КНДР закончился, и американские власти намерены приступить к реализации «комплекса мер в сферах дипломатии, безопасности и экономики».

По итогам переговоров стало известно, что Трамп принял приглашение Мун Чжэ Ина посетить с визитом Южную Корею.

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