Москва, 29 марта, 2017, 16:46 — ИА Регнум. Камеры видеонаблюдения установят рядом со стеной Цоя на улице Арбат в Москве в апреле 2017 года. Об этом сегодня, 29 марта, заявил глава муниципального округа Арбат Евгений Бабенко, передает m24.ru.

Кроме того, ее будут охранять сотрудники полиции. «Мы предлагали делать ежечасный обход полиции начальнику ОВД Арбата Игорю Янчуку, он нас полностью поддержал», — отметил депутат.

Руководитель инициативной группы по сохранению стены Цоя Юлия Бурмистрова также поддержала идею установки видеокамер возле стены Цоя.

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Как сообщало ИА REGNUM, к юбилею музыканта, который будет отмечаться в июне 2017 года (Виктору Цою 21 июня должно было бы исполниться 55 лет), планируется провести реставрационные работы стены Цоя.

Напомним, в ночь с 19 на 20 июня 2016 года на стене Цоя в Москве появилась надпись «Цой мертв». Вскоре надпись исчезла. Стену назвали «язвой» на теле столицы и местом, ставшим «сборищем бомжей, маргиналов и прочих отбросов общества». В ответ поклонники Цоя начали собирать подписи за сохранение стены.