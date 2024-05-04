Южно-Сахалинск, 3 июля, 2017, 07:19 — ИА Регнум. Жительница сахалинского Синегорска до 2 часов ночи обрывала телефоны медицинских учреждений, пытаясь вызвать скорую помощь к своей тяжело больной двухлетней дочери. Но помощь не приехала и лечить ребенка женщине пришлось своими силами, передает корреспондент ИА REGNUM.

Елена Козлова Больница в г. Макаров

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2 июля вечером у малышки, проживающей с мамой в Синегорске, поднялась температура. Градусник показывал 39,8. Препараты помогали на короткое время, потом температура поднималась опять. Попытки матери ребенка вызвать на дом скорую помощь успехом не увенчались.

«Я набрала 03. Там не сказали, что в данной, южно-сахалинской скорой мы не относимся. Велели звонить в участковую больницу, в отделение скорой помощи. Я позвонила. Там никто не отвечал. Тогда я позвонила уже просто на номер больницы. Трубку взял охранник. Он сказал, что мне следует звонить в больницу п. Санаторное. Я позвонила туда. Там мне ответили, что все их машины находятся в Южно-Сахалинске. Я стала звонить на 911. Там ответили и переадресовали опять на 03, а потом повесили трубку. В итоге я так и не смогла вызвать скорую помощь ребенку. Я до часу ночи сама сбивала температуру, параллельно пытаясь дозвониться … уже и не помню, куда. Только в 2 часа ночи мы с дочкой уснули. Был бы у меня личный транспорт — я бы, конечно, сама рванула в город, в Южно-Сахалинск. Но у меня машины нет», — рассказала жительница Синегорска ИА Сахалин. Инфо

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Как сообщили в синегорской больнице, автомобиль скорой помощи у них всего один. Диспетчер, обязанный по закону принимать вызовы круглосуточно, по вечерам и по ночам не работает. Следовательно, если скорая на выезде, по стационарному телефону дозвониться невозможно. Если же фельдшер из Синегорска повез тяжелого пациента в областную столицу, а это около 30 км в одну сторону, то у того, кому экстренно нужна помощь, нет никаких шансов.

Единственное, что сделали чиновники от островной медицины, чтобы «наладить» экстренную медпомощь в Синегорске — выдали фельдшерам мобильные телефоны, а их номера расклеили на столбах и заборах. Но мама двухлетней девочки, пытавшаяся все прошлую ночь вызвать скорую к дочери, говорит, что номеров этих телефонов не знает.

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«Мы на заседаниях Облдумы регулярно поднимаем вопросы организации медицинской помощи на Сахалине и Курилах. Но толку от этого мало. С одной стороны, Минздрав области нам говорит, что добился огромных успехов в привлечении кадров. И деньги вроде бы, выделяются. Но никаких улучшений не происходит. Вот, подняли вопрос об оказании стоматологических услуг. У нас к ним доступ имеют только 40% жителей, остальные мучаются с больными зубами. Нам Минздрав говорит: «Стоматологи — молодые специалисты поуходили в декрет, помещений нет». Я предложила: а давайте освободим первый этаж в правительстве Сахалинской области и организуем здесь стоматологию? Ответа не последовало», — рассказала депутат Сахалинской Облдумы Галина Подойникова.

Как сообщало ИА REGNUM, жалобы на организацию экстренной медпомощи регулярно поступают из разных городов и поселков Сахалина. В апреле беременная женщина, жительница города Макаров, у которой ночью началось кровотечение, не только не смогла вызвать скорую, но и не попала ночью в больницу, поскольку дверь оказалась закрыта. Женщина сама на поезде добралась до областной столицы, но сохранить беременность врачи уже не смогли.

Минздрав области сообщил, что медпомощь в Макарове оказывается по стандартам.

В поселке Вахрушев Поронайского района жители жалуются, что их больницу отдали под реабилитационный центр для наркозависимых, люди не могут вызвать скорую, лаборатория, принимавшая анализы, ликвидирована, а сама больница ютится в двух квартирах пятиэтажного жилого дома.