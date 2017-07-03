Рубцовск, Алтайский край, 3 июля, 2017, 06:50 — ИА Регнум. Судьба рубцовской ТЭЦ и перспективы реализации проекта модернизации системы теплоснабжения, реализуемого СГК, стали основными вопросами недавнего совещания, посвященного прохождению предстоящего отопительного периода. Как сообщили сегодня, 3 июля, корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Алтайского филиала «Сибирской генерирующей компании», инициатором мероприятия выступила рабочая группа «Качество повседневной жизни» регионального штаба Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию» в Алтайском крае. А участниками стали эксперты от энергетики, представители ГУ МЧС по Алтайскому краю, администрации Рубцовска и СГК.

Светлана Шаповалова СГК в Рубцовске

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Эксперт регионального штаба ОНФ в Алтайском крае, член Общественной палаты Алтайского края 6 созыва Василий Курганский подчеркнул, что тема теплоснабжения в грядущем отопительном периоде — один из ключевых вопросов, которые сегодня волнуют рубцовчан.

Светлана Шаповалова Проект СГК по строительству перемычки между теплосетями Рубцовска

«Эта встреча состоялась для того, чтобы заинтересованные стороны могли получить ответы на часто возникающие вопросы и по возможности способствовать разрешению возникающих в данной сфере проблем», — подчеркнул общественник.

Что касается состояния дел на рубцовской ТЭЦ, то, по словам первого заместителя начальника ГУ МЧС России по Алтайскому краю Олега Еременко, беспокойство вызывает невыполнение ремонтных программ и в целом низкое качество подготовки Рубцовской ТЭЦ к осенне-зимнему периоду, что повторяется из года в год.

«Каждый год во время отопительного периода Рубцовская ТЭЦ, которая обеспечивает теплоснабжение 60% населения города, не имеет нормативного запаса угля, по этой причине приходится вводить режим ЧС. Оборудование также имеет очень большой износ, это тоже приводит к технологическим проблемам, которые могут иметь масштабные последствия», — подчеркнул Олег Еременко и призвал руководство и собственников ТЭЦ обеспечить безопасность населения.

Светлана Шаповалова Трубы, прокладываемые энергетиками СГК в Рубцовске. Март, 2017 год

Кстати, по итогам майской проверки по контролю предписаний, выданных станции (она проводилась с участием МЧС и Сибирского управления Ростехнадзора) был установлен факт невыполнения 64 из 84 пунктов ранее выданных предписаний, направленных на устранение нарушений требований промышленной безопасности. На это директор Рубцовской ТЭЦ Александр Маслич пояснил, что все это очень затратные мероприятия.

Также выяснилось, что сегодня Рубцовская ТЭЦ не имеет лицензии на эксплуатацию опасных производственных объектов, к которым относится теплоэлектростанция. По оценкам экспертов, в текущем состоянии предприятие получить ее не сможет.

Говоря о ходе подготовки к отопительному сезону, директор рубцовского подразделения СГК Сергей Климов отметил, что на сегодняшний день в полном объемы выполнены ремонтные работы по снятию ограничений с котла №2 на ЮТС (Южные тепловые сети) — специалисты заменили воздухоподогреватель в полном объеме, водяной экономайзер, а также провели ремонт потолка котла.

Светлана Шаповалова Строительство перемычки между теплосетями в Рубцовске Март, 2017 год

«Сегодня выполняется текущий ремонт первого и четвертого котлов. Энергетики также проводят комплекс работ на малых котельных Западного поселка — ремонтируют котлы, теплообменное, тягодутьевое и насосное оборудование, осуществляют замену золоуловителей. Кроме того, параллельно ведут капитальный ремонт 11 участков теплосетей согласно плану, утвержденному постановлением администрации Рубцовска. Общий объем перекладки — 3,8 км. Сегодня наши специалисты заняты устранением 49 повреждений, выявленных по результатам гидравлических испытаний», — отметил Сергей Климов.

Экспертов и представителей ОНФ интересовала также эффективность проектных решений по реконструкции системы теплоснабжения Рубцовска: хватит ли тепловой мощности станции для того, чтобы обеспечить качественное теплоснабжение всего города. Советник директора рубцовского подразделения СГК Максим Новов сообщил, что увеличение установленной мощности ЮТС произойдет уже в этом году, после завершения работ по строительству новых котлов, она составит 330 Гкал/час. Проект уже прошел обязательную экспертизу.

«Присоединенная нагрузка северного и южного контуров с учетом существующих потерь составляет 273 Гкал/час при условиях температуры наружного воздуха в — 35 градусов Цельсия. Соответственно, более 50 Гкал/часбудет предусмотрено в качестве резерва мощности», — отметил энергетик, уточнив, что опыту завершившегося отопительного сезона, фактическая максимальная тепловая нагрузка не превышала 260 Ккал/час по обоим контурам.

«В целях повышения качества горячего водоснабжения нами трехтрубная магистральная схема реконструируется в четырехтрубную для обеспечения циркуляции», — пояснил Максим Новов.

Он также сообщил, что в эти дни завершается строительство перемычки между северным и южным тепловыми контурами города, и полным ходом идут работы по техперевооружению теплосетей для обеспечения необходимых гидравлических режимов.

«Разработано траншеи и демонтировано старых труб на более чем 70 процентов, рабочие приступили к монтажу трубопроводов большего диаметра. Планируется завершить работы к 15 августа, чтобы провести пробные пуски и отрегулировать гидравлические режимы до 15 сентября», — проинформировал энергетик.

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Весьма любопытной была реакция на вышесказанное одного из приглашенных экспертов — энергетика с большим стажем, бывшего начальника тепловых сетей Рубцовска, Александра Матыцина.

«Я не уверен, что начало запуска пройдет легко. Однако о перемычке мы думали и раньше. Начало доброе. Послушал сейчас — все четко. Чувствуется, что люди не булочки пекли, разбираются», — подчеркнул он.

С тем, что предприятия теплоэнергетики нуждаются сегодня во вложениях и в повышении эффективности согласен руководитель регионального исполкома ОНФ в Алтайском крае Сергей Войтюк.

Светлана Шаповалова СГК в Рубцовске

«У нас немало проблем по малой энергетике. На малых котельных цена за гигу 2,2 — 2,8 тысячи рублей, и все равно предприятия банкротятся. Наша задача — снять напряженность, войти нормально в отопительный сезон, чтобы было тепло в квартирах людей, и чтобы нагрузка на их карманы не выросла в разы», — резюмировал общественник ОНФ.

Как уже сообщало ИА REGNUM, проект, который с осени 2016 года реализует Сибирская генерирующая компания (СГК) в Рубцовске, без преувеличения можно назвать уникальным. Специалисты компании нашли резерв для повышения эффективности советского наследия — Южной тепловой станции ‑ и полагают, что смогут наилучшим образом оптимизировать производство. Для реализации этого проекта СГК вложит в тепловую инфраструктуру Рубцовска более 2 миллиардов рублей.

Помимо надежного и качественного снабжения потребителей теплом и горячей водой, установка нового оборудования позволит улучшить экологическую обстановку в городе и снизить до нормативных показателей выбросы вредных веществ в атмосферу.