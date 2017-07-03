Якутск, 3 июля, 2017, 06:42 — ИА Регнум. Депутаты Якутии сформировали отрицательное заключение о проекте федерального закона, предлагающем введение курортного сбора с туристов в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Госсобрания республики, аргументы против таковы: туризм в России итак очень дорогой, объяснить, за что именно берут деньги, людям будет трудно, и многие в итоге предпочтут отдыхать в Турции, Египте и Китае.

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«Рано внедрять этот законопроект, так как объективно у нас в России очень дорогой туризм, — считает заместитель министра инвестиционного развития и предпринимательства республики Иван Андросов. — мы должны наоборот быть привлекательными с точки зрения стоимости затрат туристов, а не обременять их дополнительными сборами».

Не поддержала введение курортного сбора и исполняющая обязанности руководителя отдела социальной поддержки населения министерства труда и социального развития Якутии Валентина Васильева, которая считает, что стоимость путёвок на санаторно-курортное лечение итак высокая, и дополнительные сборы ощутимо ограничат отдых некоторых жителей России, в том числе пенсионеров и инвалидов.

«В нашем государстве любой новый побор особенно простым населением воспринимается негативно, — напомнил уполномоченный по развитию туризма при общественной палате региона Андрей Хорошев. — Как бы не объясняли человеку, что это для блага, он все равно будет считать иначе, и это будет вести к дополнительным социальным напряжениям. Надо обратить внимание на механизм распределения денег от этого сбора. Я лично не верю в то, что они будут распределяться как надо. Например, пилотный по проекту закона Краснодарский край — разве там мало денег от туризма? Наоборот, их предостаточно. Поэтому я считаю, что этот курортный сбор — это абсолютно непродуманное предприятие, и вводить его в том варианте, в котором сейчас он предлагается — вредно».

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На круглом столе народные депутаты Якутии Дмитрий Семенов, Иван Шамаев, Пётр Аммосов, а также представители общественных организаций республики сошлись в едином мнении, что данный эксперимент преждевременен и может привести к снижению спроса на отдых внутри страны, так как российские туристы очень чувствительны к цене. Парламентарии также выразили опасение, что сильнее всего удар придётся по тем, кто отдыхает бюджетно. Кроме того, туристу будет сложно объяснить, за что именно с него берут деньги. Ещё один нюанс — курортный сбор будет способствовать переориентации отдыхающих в сторону размещения в частном секторе или вообще станет причиной выбора туристами пляжного отдыха в Турции, Египте и Китае.

Член общественного движения «Сир» Лидия Данилова подтвердила свои опасения расчётами, в соответствии с которыми семья из трёх человек заплатит за 14 дней отдыха не менее 4 тыс. рублей курортного сбора. Сформированное по итогам круглого стола заключение на проект федерального закона «О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае» — отрицательное.

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Как сообщало ИА REGNUM, законопроект о проведении эксперимента по введению курортного сбора в четырёх регионах России Госдума РФ уже приняла в первом чтении. Проектом закона предполагается, что действовать такой сбор будет в течение пяти лет с 1 января 2018 года. Распространить такой налог на туризм на всю территорию РФ намерены только в случае, если этот эксперимент окажется успешным. Размер сбора, как обещают, не будет превышать 100 рублей в сутки с человека.

При сборе в 50 рублей суммарный дополнительный объем поступлений в период с 2018 года по 2022 год в Ставропольском крае превысит 2,02 млрд рублей, в Краснодарском крае — 8,3 млрд рублей, в Республике Крым — 16,4 млрд рублей.