Рим, 3 июля, 2017, 06:31 — ИА Регнум. Италия больше не в состоянии самостоятельно справляться с наплывом беженцев, пишет Die Tagesschau.

Onetoday.google.com Беженцы

Об этом 1 июля заявил министр внутренних дел Италии Марко Минитти на встрече глав МВД Италии, Германии и Франции в Париже, на которой обсуждался вопрос перераспределения беженцев.

Он подчеркнул, что Италия готова в случае острой необходимости закрыть не только морские порты для кораблей спасательных операций, но и путь для беженцев в целом.

Минитти предложил открыть свои порты другим странам ЕС, чтобы не только на Италию ложилась данная нагрузка: принимать, размещать, распределять беженцев.

Как сообщают итальянские СМИ, министрам удалось достичь соглашения по нескольким пунктам, однако встреча всех глав МВД 28 стран ЕС состоится 6 июля.

Еврокомиссар по вопросам миграции и гражданства Димитрис Аврамопулос также призвал членов ЕС к оказанию «справедливой» помощи итальянскому руководству, большей поддержке в перераспределении беженцев, а также открытию в будущем своих портов для принятия кораблей со спасенными беженцами.

Напомним, что программа перераспределения беженцев была подписана всеми членами ЕС в 2015 году. Ее суть в том, чтобы все члены Евросоюза принимали беженцев с Италии и Греции, которые являются своеобразным транзитом для мигрантов.

Однако многие страны не желают принимать у себя в стране беженцев исходя из причин внутренней безопасности. Ярким примером являются восточноевропейские страны, против некоторых из них уже ведется судебный процесс.

Министр Италии предупредил, что если Италия закроет единственные порты, по которым беженцам лежит путь в ЕС, то «что-то точно пойдет не так».

Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди также призвал страны ЕС к помощи Италии, назвав проблему беженцев «не только проблемой Рима, но и всего мира».

Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2017 года в Италию прибыли более 83 тыс. беженцев, что на 20% больше аналогичного периода 2016 года.

Только за последнюю неделю, в период с 26 июня по 2 июля прибыли 12 тыс. мигрантов. Около 2300 человек за первые полгода погибли в Средиземном море.