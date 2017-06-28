Москва, 3 июля, 2017, 06:12 — ИА Регнум. В ближайшее время никаких договоренностей между президентами России и США достигнуто быть не может, даже в случае их личной встречи, поскольку не существует необходимых для этого условий, заявил политолог Сергей Михеев в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

Сергей Кайсин ИА Красная весна Американский экспансионизм

По мнению политолога, все дело в том, что США, как целое — не отказываются от идеи подавления России. При этом, даже те намерения, которые высказывал президент США Дональд Трамп о «нормализации» отношений с Россией не могут возыметь успеха, поскольку он до настоящего момента не продемонстрировал какой-либо системности своих действий.

«Мне кажется, никакие договоренности даже не планируются… И это происходит прежде всего потому, что, на самом деле, у американцев, их подход к нашим отношениям — он абсолютно экспансионистский. Трамп пытается что-то делать, но мы не понимаем, что у него в голове, потому что системность в его голове вызывает ряд вопросов. По-моему, этой системности просто нет», — заявил Михеев.

При этом, по мнению эксперта, в нынешней ситуации, даже если Трамп и захочет пойти навстречу России, его сомнет элита США, которая в большей части настроена к нему резко негативно.

«С одной стороны, мы видим огромную машину американского правящего класса, которая вся против этих договоренностей, а с другой стороны, мы видим одинокого Трампа с небольшим окружением, который вроде бы как-то что-то хотел бы, но тоже очень боится, что вся эта машина его задавит. В этой ситуации при таком раскладе шансов на договоренности крайне мало», — закончил мысль Михеев.

Напомним, что теоретически личная встреча президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом может состояться на полях предстоящего в июле саммита G20 в Гамбурге. При этом, агентство Associated Press написало, что Дональд Трамп в рамках саммита «Большой двадцатки» рассчитывает на полноформатную встречу с Владимиром Путиным.