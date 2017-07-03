Барнаул, 3 июля, 2017, 05:58 — ИА Регнум. Алтайский филиал «Сибирской генерирующей компании» (СГК) опроверг сегодня официальное сообщение «Алтайэнерго» о причине массового отключения электричества в Барнауле. По данным энергетиков СГК, ограничение энергоснабжения 1 июля было вызвано сбоями на объектах электросетевого хозяйства и не связано с работой оборудования Барнаульской ТЭЦ-3.

Маргарита Филимонова, barneos22 Гроза

«Первые сообщения об отключении электроэнергии в городе появились около 19.30 по местному времени. И лишь в 20.21, когда некоторые микрорайоны города уже оставались без электроснабжения, на Барнаульской ТЭЦ-3 отключился турбогенератор №2. Он нес минимальную нагрузку и его временное отключение не повлияло на подачу электроэнергии потребителям. Оборудование было оперативно запущено в работу», — пояснили в пресс-службе СГК, напомнив, что аналогичный инцидент происходил также во время грозы 20 июня.

«Тогда в пресс-службе филиала МРСК Сибири «Алтайэнерго» поспешили назвать в качестве причины ограничения подачи электроэнергии отключение 1 и 2 систем шин на Барнаульской ТЭЦ-2 Сибирской генерирующей компании, умолчав о том, что сбой был вызван отключением линий 110 кВ ТО-101 и ТТ-121, находящихся в ведении электросетевой компании», — подчеркнули в СГК.

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«Тогда в результате попадания молнии в электролинию, ведущую от Барнаульской ТЭЦ-2, произошло отключение 2-й системы шин 110 кВ на станции, что вызвало временную приостановку работы одной из турбин предприятия. При этом исчезло напряжение в тупиковой линии, ведущей от станции. Но именно из-за нарушений в сетях «Алтайэнерго» станция временно потеряла возможность обеспечивать собственные электрические нужды. Исчезновение напряжения на 1-й системе шин 110 кВ произошло из-за отключения линий 110 кВ ТО-101 и ТТ-121 (находятся в ведении филиала МРСК Сибири «Алтайэнерго) в результате коротких замыканий. Это привело к задержке включения в работу оборудования Барнаульской ТЭЦ-2», — отмечают в СГК.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 1 июля прогноз алтайских синоптиков о штормовом ветре с грозой и ливнями оправдался. Черная туча, накрывшая Барнаул вечером, около 20:00 (местн.) принесла немало неприятностей: повреждение крыш, автомобилей, падение деревьев и веток. Помимо этого у многих погас свет. И АО «МРСК Сибири» — «Алтайэнерго» действительно сообщало, что в пиковый момент отключились сразу две подстанции (10 ПС 110 кВ и 6 ПС 35 кВ).