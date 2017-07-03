Доха, 3 июля, 2017, 05:49 — ИА Регнум. В ночь со 2 на 3 июля Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет продлили на 48 часов срок ультиматума, который был выдвинут Катару 22 июня, пишет Die Tagesschau.

Доха. Столица Катара

Напомним, четыре страны разорвали дипломатические отношения с Дохой 5 июня, обвинив страну в оказании помощи террористам.

Чтобы разрешить дипломатический кризис, они выдвинули Катару ряд жестких требований, на выполнение которых отводилось десять дней.

Как сообщало ИА REGNUM, одними из ключевых требований являются разрыв дипломатических отношений Катара с Ираном, закрытие Al Jazeera (международной телекомпании со штаб-квартирой в Дохе), а также прекращение военного сотрудничества с членом НАТО Турцией и закрытие ее военной базы на своей территории.

Помимо этого Катар должен выплатить денежную компенсацию, размер которой пока не известен.

Но, как заявляют представители катарских властей, Доха выполнять данные требования не будет, так как они считают, что это — нарушение суверенитета страны.