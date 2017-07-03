Токио, 3 июля, 2017, 05:33 — ИА Регнум.

Президент США Дональд Трамп и глава правительства Японии Синдзо Абэ подтвердили обоюдное намерение об усилении давления на Северную Корею. Об этом руководители стран договорились во время состоявшегося 3 июля телефонного разговора, передает агентство Reuters cо ссылкой на официальное заявление японского правительства.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пресс

Сообщается, что совместную деятельность против КНДР стороны намерены вести в тесном сотрудничестве с Южной Кореей.

Переговоры США и Японии были направлены на подтверждение тесного трехстороннего сотрудничества (США, Япония, Южная Корея) по вопросам безопасности в регионе, в частности ситуации вокруг КНДР. Стороны сверили свои позиции накануне предстоящей встречи на саммите G20, которая состоится в ближайшее время в Гамбурге, ФРГ.

Как сообщало ИА REGNUM, российский МИД считает безальтернативным путь пошагового дипломатического урегулирования ситуации вокруг Северной Кореи. Силовое давление, которое продолжает оказывать на страну США, по мнению издание может привести к эскалации конфликта и, в конечном итоге, к региональной катастрофе.

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