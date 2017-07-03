Заинск, Татарстан, 3 июля, 2017, 05:40 — ИА Регнум.

За четыре дня до трагедии под Заинском компания-владелец автобуса в апелляционной инстанции проиграла иск, в котором пыталась признать незаконным своё привлечение к административной ответственности. Ещё 16 декабря 2016 года Управление Ространснадзора по Приволжскому округу привлекло АО «Евразийская корпорация Автовокзалов» из Самары к административной ответственности за нарушение законодательства в сфере обеспечения транспортной безопасности. Компанию оштрафовали на 50 тыс. рублей, но она попыталась признать незаконным постановление ведомства. 24 апреля 2017 года Арбитражный суд Самарской области в первой инстанции отказал в удовлетворении иска, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на базу суда.

Здание Самарского автовокзала

Попытка обжалования не увенчалась успехом. Постановление апелляционной инстанции от 28 июня 2017 года вступило в законную силу в день принятия, но в течение двух месяцев может быть обжаловано в Арбитражный суд Поволжского округа.

Как следует из материалов суда, среди выявленных нарушений — необеспечение проведения оценки уязвимости 82 автобусов, неназначение лица, ответственного за обеспечение транспортной безопасности транспортных средств из числа трёх вновь принятых водителей.

Отметим, в базе данных судов за 2016−2017 год находятся четыре иска автокомпании по обжалованию разных постановлений Управления Государственного авиационного надзора и надзора за обеспечением транспортной безопасности по Приволжскому федеральному округу Федеральной службы по надзору в сфере транспорта. Во всех них истец пыталась признать недействительным привлечение к административной ответственности.

Согласно данных ЕГРЮЛ, автопредприятие образовано через реорганизацию другого юридического лица, созданного 26 июня 1996 года. Учредитель АО «Евразийская корпорация Автовокзалов» — департамент управления государственным имуществом администрации Самарской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, следственными органами в рамках ст. 91 УПК РФ 2 июля была задержана гендиректор компании. Также по поручению главы Минстранса РФ Максима Соколова Ространснадзор проведёт внеплановую проверку автопредприятия.

Напомним, пассажирский автобус «Неоплан», следовавший по маршруту Самара — Ижевск, в девяти километрах от Заинска столкнулся с автомобилем КамАЗ в ночь на 2 июля. В результате столкновения автобус опрокинулся на проезжую часть и загорелся.

По последним данным, жертвами ДТП стали 14 человек, в том числе два ребенка. Среди погибших были жители Набережных Челнов, Менделеевска, Заинска и Ижевска, а также семья, возвращавшаяся домой из Самары.

Кроме того, ранения получили ещё 15 человек. Всего в момент аварии в салоне автобуса находились 29 человек. Устанавливаются личности погибших, опознание пройдёт в Казани в Республиканском бюро судебно-медицинской экспертизы. Назначены судебно-медицинские и автотранспортные экспертизы.

Ранее глава Татарии Рустам Минниханов подписал указ об объявлении траура на территории республики. Принято решение о выплате семьям погибших в аварии по 1 млнрублей. Помощь пострадавшим и семьям погибших также будет оказана администрациями Удмуртии и Самарской области. Среди погибших — шестеро жителей Самарской области, пятеро — пострадавших. В аварии погибли трое жителей Удмуртии.

Кроме того, автобус застрахован в компании СОГАЗ. Страховая выплата для погибших пассажиров по договору страхования составляет 2,025 млн рублей.

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По факту дорожно-транспортного происшествия возбуждены два уголовных дела по ч. 5 ст 264 УК РФ5 («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц») и ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие смерть двух и более лиц»).

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По предварительной версии следствия, водитель автобуса значительно превысил допустимую на данном участке движения скорость, когда пошёл на обгон, не заметив при этом, что обгоняемый большегруз буксирует на жёсткой связке ещё один грузовик. При столкновении у автобуса оторвало переднее правое колесо. По словам замначальника ГУ МВД РФ по обеспечению безопасности дорожного движения Сергея Добрякова, от удара взорвался топливный бак, расположенный в этой модели автобуса спереди и справа. Практически мгновенно огонь распространился по всему салону автобуса, после чего транспортное средство опрокинулось.

По данным пресс-службы МВД Татарии, водитель грузовика опрашивается следователями, а два других водителя находятся в больнице. В отношении них процессуальные действия будут проводиться по мере их выздоровления.