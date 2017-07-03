Барнаул, 3 июля, 2017, 05:33 — ИА Регнум. В стационарах Алтайского края на сегодняшний день находятся семь пациентов с подозрением на заболевание клещевым энцефалитом. Еще у 14 жителей региона этот диагноз подтвержден комиссионно, сообщает Роспотребнадзор.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Клещевой сезон на Алтае

«Все заболевшие не были привиты против клещевого энцефалита и не обращались в медицинские организации для решения вопроса о введении иммуноглобулина», — отмечают в ведомстве.

По словам специалистов вирусологической лаборатории ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае», при исследовании клещей, снятых с пострадавших, в 4,2% случаев выявлено наличие вируса клещевого энцефалита.

Всего с начала сезона активности клещей от их укусов пострадали 9511 человек, из них 2685 детей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, несмотря на спад активности клещей, количество пострадавших от укусов этих опасных насекомых в Алтайском крае все ещё велико.