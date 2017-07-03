Москва, 3 июля, 2017, 05:07 — ИА Регнум. Россия озабочена ситуацией вокруг Северной Кореи и призывает США отказаться от практики эскалации конфликта. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, в опубликованном 3 июля интервью газете «Известия».

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Непосредственное соседство с КНДР является одним из главных факторов, обуславливающих повышенную озабоченность России в связи с разворачивающейся вокруг страны ситуацией, которая уже довольно длительный срок не имеет ни политического, ни дипломатического решений.

«Мы предлагаем США отказаться от порочной логики эскалации, когда на шаг одной стороны следует контршаг, усиливающий, как предполагается, давление на противоположную сторону. А в итоге образуется спираль нагнетания, из которой очень трудно выбраться», — заявил Рябков.

По мнению дипломата, в создавшейся ситуации необходимо в первую очередь заморозить ситуацию, а затем постепенно добиваться снижения напряженности.

«Дипломаты, в том числе американские, прекрасно знают эту технологию», — отметил представитель МИД РФ.

Указанный путь стабилизация ситуации вокруг КНДР является безальтернативным, уверен Рябков. На этом основании России призывает США абстрагироваться от проводимой ими в течение ряда лет кампании по демонизации Северной Кореи и начать искать политические решения.

В случае продолжения политики давления на КНДР, ситуация «может сдетонировать в столкновение».

Напомним, ситуация вокруг КНДР значительно обострилась в последние месяцы. Северная Корея периодически проводит ракетные испытания, сопровождая свои действия воинственной риторикой, в первую очередь антиамериканской. Между тем США призывают к наращиванию санкционного давления на республику и проводят у берегов Корейского полуострова масштабные военные учения.