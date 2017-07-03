Гамбург, Германия, 3 июля, 2017, 05:26 — ИА Регнум. Впервые в истории немецкого Гамбурга на улицах города присутствуют полицейские: около 20 тыс. должностных лиц будут следить за безопасностью в рамках саммита «Большой двадцатки», который пройдет 7—8 июля 2017 года, пишет Die Tagesschau.

Гамбург

Полиция Гамбурга уже несколько дней следит за порядком в городе, чтобы исключить непредвиденные обстоятельства.

«Это самая крупная полицейская операция за всю историю нашего города, — отметил начальник полиции Гамбурга Ральф Мартин Мейер. — Мы подготовлены хорошо как никогда, и за десять дней до начала мы уже начали выполнять свою работу».

Как пишут немецкие СМИ, полицейские оснащены всем необходимым: тысячи служебных автомобилей, самолеты, 17 вертолетов, 62 сотрудника конной полиции, 213 собак и множество ограждающих решеток.

Помимо массовых беспорядков власти города должны не исключать возможность терактов. Поэтому в разных точках города присутствуют представители из антитеррористических подразделений разных стран.

Ожидается около 150 тыс. демонстрантов: представители правозащитных и экологических организаций, профсоюзов, церкви и других. СМИ говорят о восьми тыс. экстремистов, которые будут нести флаги с лозунгом «Добро пожаловать в ад».