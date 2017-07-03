Санья, Китай, 3 июля, 2017, 04:47 — ИА Регнум. Запуск самой новой ракеты-носителя «Чжанчжэн-5 Y2» («Великий поход-5») был признан «неудачным», передает 2 июля агентство «Синьхуа».

Tech.ce.cn Чанчжэн-5 Y2

Неисправность возникла во время полета ракеты, которая была запущена в 19:23 с космодрома Вэньчан, расположенного в самой южной провинции Китая Хайнань. В настоящее время проводится расследование.

Ракета несла на борту спутник «Шицзянь-18». Запуск планировался как последнее тестовое испытание новой ракеты перед отправкой лунного зонда «Чанъэ-2». Пока подробности не сообщаются.

Ранее сообщалось об успешном запуске ракеты-носителя «Чжанчжэн-5 Y2», о чем отрапортовали китайские СМИ.