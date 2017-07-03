Гамбург, Германия, 3 июля, 2017, 04:46 — ИА Регнум. В преддверии саммита G20 в Гамбурге 2 июля несколько тысяч человек вышли на мирную демонстрацию, передает Die Tagesschau.

Uncut-news.ch Массовая демонстрация

Они выступали, прежде всего, за повышение экологических стандартов, справедливую глобализацию и международную политику, улучшение состояния бедных стран.

Полиция утверждает, что первая массовая демонстрация набрала восемь тыс. человек, хотя сами организаторы называют другую цифру: около 25 тыс. демонстрантов. Акция прошла мирно, задержаний не было.

Среди участников были представители разных поколений: семьи с детьми, молодежь и старики. В руках они несли флаги с лозунгами «Планета Земля — прежде всего», «Победим бедность», «Демократия сейчас».

Немецкие СМИ сообщают, что до начала саммита, 7 июля, и вплоть до его завершения, 8 июля, в Гамбурге пройдут около 30 демонстраций.

В период саммита за безопасностью в городе будут следить около 20 тыс. полицейских, в том числе четыре тыс. федеральных.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на саммите ожидается около 10 тыс. членов международных делегаций и журналистов, 15 тыс. сотрудников службы безопасности и, по данным местных СМИ, до 150 тыс. демонстрантов.