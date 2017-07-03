Москва, 3 июля, 2017, 04:35 — ИА Регнум.

Плотный туман на дорогах Москвы создаст опасность движению автотранспорта. Экстренное предупреждение о надвигающихся на Москву и Московскую область неблагоприятных погодных условиях распространила 3 июля пресс-служба ГУ МЧС по столичному региону.

PCock Туман

В ночь на понедельник, 3 июля, в Москве и области ожидается плотный туман. Местами видимость может уменьшаться до 200−500 метров. Наиболее тяжелая ситуация с видимостью будет складываться в пониженных местах и в местах прохождения автотрасс вблизи или над водоемами.

Ночью и утром 3 июля возможны увеличение количества ДТП. Ведомство призывает водителей с особой осторожностью отнестись к управлению транспортными средствами в этот период: соблюдать скоростной режим, быть особо осмотрительными на перекрестках и при подъезде к пешеходному переходу.

Особую бдительность рекомендуется проявить водителям, перевозящим опасные грузы.

Ранее МЧС предупредило об ухудшении погодных условий и опасности на дорогах в связи с грозой и мощными порывами ветра.